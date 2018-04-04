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Появились первые кадры BMW X5 нового поколения
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Появились первые кадры BMW X5 нового поколения 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Официальная презентация автомобиля состоится только в конце 2018 года.
Во время тест-драйва удалось заснять абсолютно новый BMW X5. Снимки были опубликованы в интернет-издании MotorAuthority.
Сообщается, что модель потерпит ряд значительных изменений.
В новой версии BMW X5 будет изменена решетка радиатора. Кроссовер станет еще более массивным, однако, по неофициальным данным, за счет смены материалов общий вес машины уменьшится.
Помимо этого, все автомобили нового поколения будут переведены на платформу CLAR. Также будет усовершенствован мотор автомобиля.
Отмечается, что по внутреннему наполнению грядущее поколение BMW X5 будет скорее повторять более новую модель BMW X7, нежели своих предшественников.
Официальной информации о новом поколении моделей пока не поступало.
Ожидается, что презентация модернизированной BMW X5 состояться в конце 2018 года. С 2019 года автомобили поступят в продажу.
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