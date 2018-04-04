В Ульяновске лоб в лоб столкнулись «Десятка» и «Тойота» 

2 апреля, около полуночи, в Железнодорожном районе Ульяновска у дома №3 по улице Локомотивной произошло лобовое столкновение двух автомобилей, сообщает областная ГИБДД.
23-летний водитель «ВАЗ 21103» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Хиасе», за рулем которой была 42-летняя жительница города. Автоледи госпитализирована. Водитель «десятки» и его 22-летняя пассажирка также обращались в больницу, им назначено лечение.