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Барнаульцы с трудом смогли выбраться из задымленного автобуса
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Барнаульцы с трудом смогли выбраться из задымленного автобуса 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Пассажиры маршрутки №6, в котором произошло возгорание, оказались в ловушке и с трудом смогли выбраться. Инцидент произошел 3 апреля утром.
Как рассказал АиФ-Алтай очевидец происшествия, во время движения в автобусе произошло возгорание, и дым стал быстро распространяться по всему салону. Когда водитель остановился, заклинило переднюю дверь, а запасной выход был заблокирован железной скобкой.
В автобусе среди пассажиров началась паника. К счастью, водитель самостоятельно потушил возгорание, а дверь в итоге открылась.
Пострадавших нет.
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