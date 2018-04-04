Барнаульцы с трудом смогли выбраться из задымленного автобуса

Пассажиры маршрутки №6, в котором произошло возгорание, оказались в ловушке и с трудом смогли выбраться. Инцидент произошел 3 апреля утром.

Как рассказал АиФ-Алтай очевидец происшествия, во время движения в автобусе произошло возгорание, и дым стал быстро распространяться по всему салону. Когда водитель остановился, заклинило переднюю дверь, а запасной выход был заблокирован железной скобкой.

В автобусе среди пассажиров началась паника. К счастью, водитель самостоятельно потушил возгорание, а дверь в итоге открылась.

Пострадавших нет.