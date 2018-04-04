Видео: водитель протащил на своем авто сотрудника ДПС в центре Москвы

На улице Земляной вал водитель иномарки попытался уехать от сотрудника ДПС и в итоге протащил его более километра. Видеозапись, сделанную камерой наблюдения, опубликовал РЕН ТВ

На кадрах видно, как инспектор подходит к автомобилю, который вскоре трогается с места и разгоняется, волоча за собой уцепившегося за руль полицейского. По некоторым данным, машина двигалась со скоростью 60−70 км/ч.

По данным телеканала, сотруднику ГИБДД показалось, что водитель употреблял алкоголь.

В итоге неадекватного мужчину удалось остановить и задержать.