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Видео: водитель протащил на своем авто сотрудника ДПС в центре Москвы
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Видео: водитель протащил на своем авто сотрудника ДПС в центре Москвы 

Ридус 8 минут назад
Фото: Vladnews.ru
На улице Земляной вал водитель иномарки попытался уехать от сотрудника ДПС и в итоге протащил его более километра. Видеозапись, сделанную камерой наблюдения, опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как инспектор подходит к автомобилю, который вскоре трогается с места и разгоняется, волоча за собой уцепившегося за руль полицейского. По некоторым данным, машина двигалась со скоростью 60−70 км/ч.
По данным телеканала, сотруднику ГИБДД показалось, что водитель употреблял алкоголь.
В итоге неадекватного мужчину удалось остановить и задержать.
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