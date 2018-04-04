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Эльмаш встал в пробке: из-за ям на Турбинной дорожники закрыли одну из полос
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Эльмаш встал в пробке: из-за ям на Турбинной дорожники закрыли одну из полос 

e1.ru 45 минут назад
Фото: e1.ru
Серьезная пробка этим утром образовалась на улице Турбинной в Екатеринбурге. Из-за огромной ямы, угрожающей безопасности движения, дорожники закрыли единственную полосу, ведущую с Турбинной на Космонавтов. Участок дороги обвалился, его временно засыпали камнями и обнесли забором.
Автовладельцы вынуждены искать пути объезда, к 8 часам утра участок проспекта Космонавтов и прилегающих к нему улиц Турбинной и Фронтовых Бригад предсказуемо встали в пробке.
Аналогичные проблемы из-за ям на дорогах, как отмечает ИА «Ночные новости», возникли на Белинского, где ограждение рухнуло и его едва видно, Коммунистической и других удаленных от центра улицах.
Какие улицы будут ремонтировать в Екатеринбурге этим летом, читайте в нашем обзоре.
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