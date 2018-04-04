Эльмаш встал в пробке: из-за ям на Турбинной дорожники закрыли одну из полос

Серьезная пробка этим утром образовалась на улице Турбинной в Екатеринбурге. Из-за огромной ямы, угрожающей безопасности движения, дорожники закрыли единственную полосу, ведущую с Турбинной на Космонавтов. Участок дороги обвалился, его временно засыпали камнями и обнесли забором.

Автовладельцы вынуждены искать пути объезда, к 8 часам утра участок проспекта Космонавтов и прилегающих к нему улиц Турбинной и Фронтовых Бригад предсказуемо встали в пробке.

Аналогичные проблемы из-за ям на дорогах, как отмечает ИА «Ночные новости», возникли на Белинского, где ограждение рухнуло и его едва видно, Коммунистической и других удаленных от центра улицах.

Какие улицы будут ремонтировать в Екатеринбурге этим летом, читайте в нашем обзоре.