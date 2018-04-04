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Жертвой ДТП с автобусом в Мексике стал один человек
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Жертвой ДТП с автобусом в Мексике стал один человек 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Днем 3 апреля автобус из США попал в аварию в мексиканском городе Монтеррей. Один из пассажиров погиб, еще 15 получили ранения, сообщил телеканал Fox News.
Уточняется, что всего в автобусе, который 2 апреля выехал из города Хьюстон, находилось около 40 человек.
#Precaucion km.062+000 de la Carreteta Monterrey — Reynosa, (Volcadura) de un Autobus de la Empresa PEGASO, procedente de Houston, Texas, con un saldo preeliminar de 1 muerto y 15 lesionados, se seguira informando. pic.twitter.com/C8M85Nxddi
— PF Nuevo León (@PFNuevoLeon) 3 апреля 2018 г.
Что именно стало причиной ДТП на данный момент неизвестно. В результате аварии транспортное средство перевернулось.
В ночь на 4 апреля смертельное ДТП произошло на Нагатинской набережной в Москве. Легковой автомобиль двигался на большой скорости, после чего врезался в опору Даниловского моста. После столкновения машина загорелась.
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