Жертвой ДТП с автобусом в Мексике стал один человек

Днем 3 апреля автобус из США попал в аварию в мексиканском городе Монтеррей. Один из пассажиров погиб, еще 15 получили ранения, сообщил телеканал Fox News

Уточняется, что всего в автобусе, который 2 апреля выехал из города Хьюстон, находилось около 40 человек.

#Precaucion km.062+000 de la Carreteta Monterrey — Reynosa, (Volcadura) de un Autobus de la Empresa PEGASO, procedente de Houston, Texas, con un saldo preeliminar de 1 muerto y 15 lesionados, se seguira informando. pic.twitter.com/C8M85Nxddi

— PF Nuevo León (@PFNuevoLeon) 3 апреля 2018 г.

Что именно стало причиной ДТП на данный момент неизвестно. В результате аварии транспортное средство перевернулось.

В ночь на 4 апреля смертельное ДТП произошло на Нагатинской набережной в Москве. Легковой автомобиль двигался на большой скорости, после чего врезался в опору Даниловского моста. После столкновения машина загорелась.