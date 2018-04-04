Пьяного оренбуржца лишили прав за ДТП на Победе

Ранее в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на проспекте Победы, где пьяный водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и допустил столкновение с препятствием.

Полицейские выяснили, что 36-летний мужчина находился в алкогольном опьянении. Сама авария произошла около дома 139. Пострадавших нет. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.

Сейчас в отношении водителя составлен административный материал по статье о невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Максимальное наказание предусмотрено в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортным средством до 2-х лет.