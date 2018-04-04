Список камер Госавтоинспекции в Пензе на 4 апреля

В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения на территории Пензенской области будут установлены средства фото и видеофиксации.

По информации отдела пропаганды регионального Управления ГИБДД, 4 апреля в областном центре камеры будут располагаться по следующему адресу: г. Пенза, улица Карпинского, развязка на участке от дома №45 по улице Карпинского до дома №2 по улице Проезд 8 Марта.

Все выставленные комплексы будут работать с 7:30 до 15:00.

Пензенский автомобильный портал напоминает водителям, что правила дорожного движения необходимо соблюдать не только в радиусе действия указанных камер, но и на всем протяжении пути.