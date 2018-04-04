В Пензе спасатели ликвидировали последствия ДТП с четырьмя авто 

В минувший вторник, 3 марта, в областном центре произошла массовая авария с участием сразу четырех транспортных средств. Сигнал о дорожно-транспортном происшествии поступил на пульт диспетчера в 16:48 по московскому времени. Пензенским спасателям сообщили, что сотрудникам ГИБДД требуется их помощь в ликвидации последствия дорожной аварии.
«На 630 километра федеральной трассы М-5 «Урал», проходящей в черте Пензы, столкнулись «Renault Fluence», «Renault Logan», «Volvo» и «Москвич-2141». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники пензенской Госавтоинспекции.
«Уважаемые участники дорожного движения! Помните о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — обращаются к пензенцам спасатели.