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Автобус врезался в столб в Петрозаводске, есть пострадавшие (фото)
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Автобус врезался в столб в Петрозаводске, есть пострадавшие (фото) 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
По предварительным данным, в аварии на Соломенском шоссе пострадали два пассажира автобуса.
ДТП случилось около 20 часов 3 апреля на Соломенском шоссе, сообщает dtpptz. Авария произошла на извилистом участке дороги.
Автобус маршрута №4 ехал из Петрозаводска в Соломенное. На одном из поворотов машину занесло, она срезала опору ЛЭП, пробила несколько метров забора и остановилась на территории частного дома. От столкновения опора ЛЭП подломилась и повисла на проводах.
Автобус, опора ЛЭП и забор получили механические повреждения. Произошло аварийное отключение электричества.
По предварительной информации, в результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса.
На месте ДТП работали МЧС, ГИБДД, аварийные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru
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