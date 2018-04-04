Автобус врезался в столб в Петрозаводске, есть пострадавшие (фото)

По предварительным данным, в аварии на Соломенском шоссе пострадали два пассажира автобуса.

ДТП случилось около 20 часов 3 апреля на Соломенском шоссе, сообщает dtpptz. Авария произошла на извилистом участке дороги.

Автобус маршрута №4 ехал из Петрозаводска в Соломенное. На одном из поворотов машину занесло, она срезала опору ЛЭП, пробила несколько метров забора и остановилась на территории частного дома. От столкновения опора ЛЭП подломилась и повисла на проводах.

Автобус, опора ЛЭП и забор получили механические повреждения. Произошло аварийное отключение электричества.

По предварительной информации, в результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса.