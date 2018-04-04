Ещё
Во Владивостоке перевозчики заплатят почти 500 тысяч рублей за нарушения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Владивостоке перевозчики заплатят почти 500 тысяч рублей за нарушения 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
74 штрафа на общую сумму 475 тысяч рублей выписано с начала года автотранспортным предприятиям Владивостока за различные нарушения. Только в марте сумма штрафов составила 269 тысяч, сообщает PRIMPRESS.
Среди нарушений — стоянка на остановке более двух минут, разговор водителя по телефону по время движения, неудовлетворительное санитарное состояние автобуса, нерабочее состояние системы ГЛОНАСС. Суммы штрафов составили от 5 до 8 тысяч рублей. В одних случаях штраф оплачивает руководитель компании, в других — сам водитель.
Как сообщили в управлении транспорта, предприятия оштрафованы за несоблюдение обязательств. Ведь в договорах между мэрией и каждыми из перевозчиков, четко обозначено, как должны работать автобусы на регулярных городских маршрутах.
Primpress: последние новости
Жители Владивостока лишатся свободы за перевозку и хранение «экстази» Пьяный водитель «припарковался» в кювете под Находкой ДТП со смертельным исходом произошло в Приморье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей80
Водительские права начнут продлевать автоматически
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем257
Zotye показала спорт-версию клона Volkswagen
«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»72
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение