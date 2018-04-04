Во Владивостоке перевозчики заплатят почти 500 тысяч рублей за нарушения

74 штрафа на общую сумму 475 тысяч рублей выписано с начала года автотранспортным предприятиям Владивостока за различные нарушения. Только в марте сумма штрафов составила 269 тысяч, сообщает PRIMPRESS.

Среди нарушений — стоянка на остановке более двух минут, разговор водителя по телефону по время движения, неудовлетворительное санитарное состояние автобуса, нерабочее состояние системы ГЛОНАСС. Суммы штрафов составили от 5 до 8 тысяч рублей. В одних случаях штраф оплачивает руководитель компании, в других — сам водитель.

Как сообщили в управлении транспорта, предприятия оштрафованы за несоблюдение обязательств. Ведь в договорах между мэрией и каждыми из перевозчиков, четко обозначено, как должны работать автобусы на регулярных городских маршрутах.