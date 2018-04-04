На Тюменском тракте фура протаранила четыре легковушки

Серьезная авария произошла сегодня утром на Тюменском тракте. Фура снесла ограждение, попутно зацепив четыре легковые машины.

— В 7:30 на автодороге Тюмень — Екатеринбург, на 23-м километре, у грузового автомобиля отказали тормоза, — сообщили предварительную информацию о происшествии в ГИБДД по Свердловской области. — В связи с чем грузовой автомобиль допустил наезд на ограждение, попутно ударив несколько легковых транспортных средств.

По данным госавтоинспекторов, четыре автомобиля получили механические повреждения. В настоящий момент движение на данном участке затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД, организовывают движение транспорта по одной полосе движения.

Люди, которые пытаются прорваться в Екатеринбург со стороны Косулино, Верхнего Дуброво и Белоярки, переживают настоящий пробочный апокалипсис. В нашей редакционной почте уже с десяток сообщений от автовладельцев, которые жалуются на то, что стоят в пробке более полутора часов.

Ситуацию осложняет ремонт моста, который идет на этом участке. Работы продлятся до 10 июня.

Если вы стали свидетелем или участником этого ДТП, у вас есть фото и записи с видеорегистраторов, присылайте нам на news@corp. e1.ru.