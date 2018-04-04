Ещё
На Тюменском тракте фура протаранила четыре легковушки
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Тюменском тракте фура протаранила четыре легковушки 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Серьезная авария произошла сегодня утром на Тюменском тракте. Фура снесла ограждение, попутно зацепив четыре легковые машины.
— В 7:30 на автодороге Тюмень — Екатеринбург, на 23-м километре, у грузового автомобиля отказали тормоза, — сообщили предварительную информацию о происшествии в ГИБДД по Свердловской области. — В связи с чем грузовой автомобиль допустил наезд на ограждение, попутно ударив несколько легковых транспортных средств.
По данным госавтоинспекторов, четыре автомобиля получили механические повреждения. В настоящий момент движение на данном участке затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД, организовывают движение транспорта по одной полосе движения.
Люди, которые пытаются прорваться в Екатеринбург со стороны Косулино, Верхнего Дуброво и Белоярки, переживают настоящий пробочный апокалипсис. В нашей редакционной почте уже с десяток сообщений от автовладельцев, которые жалуются на то, что стоят в пробке более полутора часов.
Ситуацию осложняет ремонт моста, который идет на этом участке. Работы продлятся до 10 июня.
Если вы стали свидетелем или участником этого ДТП, у вас есть фото и записи с видеорегистраторов, присылайте нам на news@corp. e1.ru.
e1.ru: последние новости
На Урале пассажир выхватил руль у водителя, чтобы сбить детей на обочине В Екатеринбурге микроавтобус «догнал» иномарку, на заднем сидении которой сидел ребенок В среду на Вторчермете вновь перекроют улицы для репетиции парада Победы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей80
Водительские права начнут продлевать автоматически
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем257
Zotye показала спорт-версию клона Volkswagen
«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»72
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение