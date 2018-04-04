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Московским пешеходам облегчили жизнь
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Московским пешеходам облегчили жизнь 

Мослента 1 час назад
Фото: Южные горизонты
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) по просьбам жителей Москвы изменил режим работы светофоров на 22 пешеходных переходах города. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.
Светофоры отрегулировали с учетом дорожной обстановки возле каждого перехода. На одних светофорах установили специальные кнопки, при нажатии на которые загорается зеленый свет для пешеходов. По заверениям экспертов, изменения не повлияли на загруженность дорог.
«Стараемся участь интересы и автомобилистов, и пешеходов. Изменения в работе светофоров не повлияют на загруженность дорог, а пешеходам не придется долго стоять в ожидании зеленого сигнала», — сообщил заместитель ЦОДД Дмитрий Горшков.
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