Московским пешеходам облегчили жизнь

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) по просьбам жителей Москвы изменил режим работы светофоров на 22 пешеходных переходах города. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии

Светофоры отрегулировали с учетом дорожной обстановки возле каждого перехода. На одних светофорах установили специальные кнопки, при нажатии на которые загорается зеленый свет для пешеходов. По заверениям экспертов, изменения не повлияли на загруженность дорог.