На Театральной площади иномарка насмерть сбила пешехода

В центре донской столицы водитель Hyundai Accent сбил ростовчанина. Со слов очевидцев, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в результате чего в него врезалась иномарка.

— Это случилось 3 апреля около 22:20. «Акцент» ехал с небольшой скоростью, но пешеход из-за машин резко выбежал на дорогу. От полученных травм он погиб на месте, — рассказали пользователи соцсетей.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства ДТП.

В тот же день под колесами легковушки погибла женщина, которая шла по обочине дороги. Авария случилась на улице Лелюшенко, 4, рядом с остановкой «Нижний Темерник».