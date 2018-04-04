Ещё
На Театральной площади иномарка насмерть сбила пешехода
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Театральной площади иномарка насмерть сбила пешехода 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В центре донской столицы водитель Hyundai Accent сбил ростовчанина. Со слов очевидцев, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в результате чего в него врезалась иномарка.
— Это случилось 3 апреля около 22:20. «Акцент» ехал с небольшой скоростью, но пешеход из-за машин резко выбежал на дорогу. От полученных травм он погиб на месте, — рассказали пользователи соцсетей.
Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства ДТП.
В тот же день под колесами легковушки погибла женщина, которая шла по обочине дороги. Авария случилась на улице Лелюшенко, 4, рядом с остановкой «Нижний Темерник».
161.ru: последние новости
На Таганрогской в аварии с «Хендай-Акцент» и «Газелью» пострадали два человека В центре Ростова столкнулись маршрутка и Mitsubishi В Ростове на Темернике насмерть сбили женщину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей80
Водительские права начнут продлевать автоматически
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем257
Zotye показала спорт-версию клона Volkswagen
«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»72
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение