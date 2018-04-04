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В Кургане автомобилист наехал на ребенка и скрылся
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В Кургане автомобилист наехал на ребенка и скрылся 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
3 апреля на территории Курганской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий. Из них в одном происшествии один человек получил травмы.
По информации пресс-службы УМВД России по Курганской области, вчера на территории областного центра в аварии пострадал ребенок. По предварительной информации около 12.30 часов в районе дома № 65 по улице Достоевского, 28-летний житель Кургана, управляя автомобилем DAEWOO Nexia, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на идущего по обочине пешехода — 12-летнюю девочку, после чего с места происшествия скрылся. В результате происшествия пешеход получила травмы. В ходе проведенных сотрудниками полиции розыскных мероприятий личность водителя и автомобиль, которым он управлял, были установлены. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 1265 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 6 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 910 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.
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