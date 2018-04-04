Почему водители в Германии боятся нарушать ПДД

Едва ли не самый известный факт о Германии — на немецких автобанах нет ограничений скорости. На самом деле это не совсем так. В последнее время безлимитных автобанов в Германии становится все меньше. Кроме того, полиция следит за другими нарушениями.

Герр штраф

Например, полицейские штрафуют за несоблюдение дистанции. Если водитель едет с дистанцией до впередиидущего автомобиля меньшей, чем половина его скорости — штраф. Если водитель обгоняет другого водителя справа — штраф. Если водитель, который спровоцировал водителя позади на обгон справа действительно ехал слишком медленно, оштрафуют обоих. Левая полоса на автобане предназначена только для обгона. Ехать по ней постоянно, как любят у нас, нельзя. При этом медленному водителю, едущему в левом ряду, разрешается посигналить или поморгать фарами, чтобы он подвинулся и уступил дорогу. Однако слишком навязчивое моргание фарами трактуется полицейскими как принуждение и карается штрафом в 375 евро и лишением прав на 3 месяца.

Это не все. В местах развязок, тоннелей, ремонтов и мостов есть ограничения скорости, и за ними следят. Не успел оттормозиться — твои проблемы. Ограничения скорости на автобанах также появляются при плохих погодных условиях и ночью на некоторых участках. Несмотря на отсутствие ограничений максимальной скорости, на автобанах есть рекомендуемая скорость — 130 км/ч. Если превышение этой скорости приведет к аварии, вас оштрафуют.

Ещё вас оштрафуют, если вы остановитесь без причины. И закончившееся топливо — это не причина, потому что заправки есть через каждые 30 километров и то, что вы не заправились — это полностью ваша вина.

За каждое нарушение в Германии штрафы в разы больше, чем у нас. Но и зарплаты больше. Средняя зарплата в Германии — 1500 евро. Так что дело не только в штрафах. Дело в том, что немцы очень дисциплинированы, а поддерживается дисциплина в том числе идиотен-тестом.

Идиотен-тест

Если водителя поймают пьяным за рулем или авария произойдет, потому что водитель был пьян, то водителю помимо штрафа пришлют уведомление о лишении прав и том, что чтобы их получить, нужно сдать идиотен-тест. Ещё на идиотен-тест направят за три одинаковых нарушения.

Например, превысили вы скорость на 20 км/ч — придет штраф, превысили ещё раз — придет еще один штраф, превысили третий раз — придет штраф, а вместе с ним уведомление о лишении прав и направление на идиотен-тест. Правительство считает, что в первый раз могла произойти случайность. Второй раз — это повод задуматься и не нарушать больше. Ну а раз человек не понял, значит, он — идиот.

Идиотен-тест — это самое неприятное, что может случиться с водителем, потому что, чтобы его сдать, нужно 40 часов отзаниматься с психологами. Психологи долго и нудно читают лекции о том, как нужно водить автомобиль, вести себя за рулем и относиться к другим участникам движения. Каждое занятие стоит 100 евро и после каждого занятия тебе ставят штампик в направлении на тест. Когда есть все 40 штампиков, можно сдавать. Немцы боятся идиотен-теста как огня. И не просто так, надо сказать.

Вопросы примерно такие.

«Представьте себе, что вы стоите выпивши на улице, а рядом у женщины начались предродовые схватки. Если вы ей не поможете, то она может умереть. Ваши действия?»

Сяду за руль и спасу женщину Остановлю такси Вызову скорую помощь

Что бы вы не выбрали, ответ будет неправильный. А правильный ответ должен звучать примерно так: «Я даже представить себе не могу такую ситуацию, ведь я же не пью».

Закон не запрещает сдавать идиотен-тест без посещения занятий у психолога, но, как показывает практика, шансы сдать его в этом случае нулевые. Как показывают истории (а их даже в русском интернете достаточно), тот, кто пережил идиотен-тест, не сядет за руль после стакана пива даже под дулом пистолета.

Вот так работает немецкая воспитательная машина.