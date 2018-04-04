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Нетрезвый череповчанин устроил ДТП и сам в нем пострадал
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Нетрезвый череповчанин устроил ДТП и сам в нем пострадал 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
ВАЗ-21123 врезался в бетонный отбойник в Череповце. Пострадал водитель. Авария произошла минувшей ночью в 1.30 на Советском проспекте.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД города металлургов, за рулем легковушки находился 28-летний мужчина. Прибывшие на место ДТП инспекторы заметили, что он нетрезв. Вероятно, что это и стало причиной аварии: автомобилист просто не справился с управлением.
Не оказалось у автомобилиста с собой и водительского удостоверения. Медики диагностировали у водителя перелом носа, закрытую травму колена, ушиб грудной клетки.
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