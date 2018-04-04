Нетрезвый череповчанин устроил ДТП и сам в нем пострадал

ВАЗ-21123 врезался в бетонный отбойник в Череповце. Пострадал водитель. Авария произошла минувшей ночью в 1.30 на Советском проспекте.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД города металлургов, за рулем легковушки находился 28-летний мужчина. Прибывшие на место ДТП инспекторы заметили, что он нетрезв. Вероятно, что это и стало причиной аварии: автомобилист просто не справился с управлением.

Не оказалось у автомобилиста с собой и водительского удостоверения. Медики диагностировали у водителя перелом носа, закрытую травму колена, ушиб грудной клетки.