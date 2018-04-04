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Калужской области недодали машин скорой помощи
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Калужской области недодали машин скорой помощи 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Распределение по регионам машин скорой помощи, приобретенных за счет федерального бюджета в 2017 году, было проведено недостаточно равномерно. К такому выводу пришла Счетная палата РФ, рассмотрев результаты аудита эффективности расходования Минпромторгом России в 2017 году бюджетных ассигнований на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов. Фото В. Петрова Как сообщила 3 апреля пресс-служба Счетной палаты по итогам коллегии ведомства, Ульяновская, Томская, Калининградская области, Кабардино-Балкария, Чукотский АО получили больше автомобилей, чем они просили — 112,5-166,7% от заявленной этими субъектами РФ потребности. При этом в Ростовскую, Новосибирскую, Белгородскую, Астраханскую, Калужскую области, Башкирию, Тыву, Дагестан и Алтайский край было распределено автомобилей всего от 7 до 11% от их потребности. Сколько автомобилей скорой помощи в прошлом году получила за счет федерального бюджета Калужская область, в сообщении не уточняется.
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