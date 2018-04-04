Видео: Полицейские не смогли догнать старый УАЗик

Поначалу сотрудники полиции успешно держались рядом с водителем, требуя остановиться на обочине. Однако затем тот осознал свое преимущество и смело съехал с асфальтированной дороги на грунтовку. Не сбавляя хода неизвестный направился в лесной массив по дороге, покрытой ямами и ухабинами. УАЗ к такой поверхности привычен, а вот полицейская Лада поначалу не могла поддерживать нужный темп езды, а затем и вовсе остановилась, едва не развалившись на запчасти.

Если бы в России было принято таранить подозреваемых, как в США, то, вероятно, гонщика удалось бы задержать. Но увы, пока это не так, УАЗ всегда победит.