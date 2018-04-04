Водитель и пассажир иномарки пострадали в ДТП в Каштакском бору

Водитель и пассажир легкового автомобиля попали в больницу после столкновения с деревом в Каштакском бору Челябинска, сообщают в областном УГИБДД

Аварию на улице Конноспортивной зафиксировали около 15 часов 3 апреля. По данным сотрудников ГИБДД, 39-летний мужчина за рулём Nissan Almera не справился с управлением, и машина вылетела с проезжей части. В результате водитель, у которого зафиксировали признаки алкогольного опьянения, и его 47-летний пассажир были госпитализированы.

Напомним, ранее в Челябинске после столкновения трёх автомобилей один из них также врезался в дерево.