Процесс покупки подержанного автомобиля упростят для россиян

Доступ к реестру движимого имущества хотят дать как банкам, так и обычным гражданам страны.

Министерстве финансов РФ разработали законопроект, согласно которому гражданам и банкам необходимо дать доступ к реестру движимого имущества с помощью портала госуслуг. В ведомстве считают, что всем участникам рынка будет удобнее получать выписки из этого реестра в режиме онлайн. Законопроект предположительно примут в апреле 2019 года.

Как сообщают «Известия», для реализации инициативы понадобятся поправки в статьи 34.4 и 103.1 закона «Основы законодательства РФ о нотариате». Сейчас гражданин, желающий купить подержанный автомобиль, также проверяет его с помощью указанного реестра (не находится ли машина в залоге или угоне). Однако для получения подтверждающей выписки нужно обращаться к нотариусу.

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2 11 20.03.2017

В случае, если сделка по покупке машины происходит между двумя гражданами, покупателю такая выписка о юридической чистоте автомобиля может понадобиться, если у правоохранительных органов появятся какие-либо претензии.

Если законопроект Минфина будет одобрен, то на получение таких выписок из реестра Федеральной нотариальной палаты будет уходить лишь несколько минут, а не дней (как сейчас). Это позволит ускорить выдачу банками кредитов на покупку подержанных машин, а также упростит для граждан продажу автомобилей друг другу.

Суть инициативы министерства заключается в том, что нужная для сделки по покупке машины с пробегом выписка будет подтверждаться электронной подписью нотариуса и пересылаться в личный кабинет пользователя на портале госуслуг. По информации ФНП, сейчас в реестре движимого имущества есть свыше 4,5 миллиона уведомлений об автомобилях, находящихся в залоге.

Количество зарегистрированных на портале госуслуг пользователей в 2017 году увеличилось примерно на 25 000 000, сейчас оно составляет около 65 000 000 человек. Помимо прочего, этот ресурс позволяет автовладельцам оперативно проверять наличие неоплаченных штрафов ГИБДД и задолженности по транспортному налогу.

Ранее стало известно о том, что по итогам 2017-го на вторичном авторынке РФ было реализовано порядка 5 300 000 машин, что говорит о небольшом приросте спроса (на 2,1%) по сравнению с предыдущим годом. В тройке самых востребованных моделей оказались: Lada 2114 (перепродано около 13 400 машин, спад — 0,8%), Lada 2107 (около 141 200, спад — 3,2%) и Ford Focus (около 132 700, прирост — 2,6%).

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