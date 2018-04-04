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Мост в Тайном перекрыли для движения транспорта и пешеходов
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Мост в Тайном перекрыли для движения транспорта и пешеходов 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловской области значительно поднялся уровень воды в Оке и начался сброс воды на плотине Орловской ТЭЦ. Первым в зону подтопления попадает низководный мост, соединяющий деревню Тайное с Касьяновкой.
Службы Орловского района держат на контроле подъём уровня воды. По данным пресс-службы администрации района, во второй половине дня 3 апреля вода не достигла нижнего уровня моста на 15 см.
В настоящее время мост перекрыт для движения пешеходов и транспорта. Выставлены предупреждающие знаки, у моста организовано дежурство сотрудников МЧС и ГИБДД по Орловскому району.
Сообщение между населенными пунктами осуществляется по объездному маршруту: г. Орел — д. Жилино — с. Плещеево — пос. Белоберезовский — д. Тайное по дорогам с твердым покрытием.
В других населенных пунктах района с низководными мостами паводковая ситуация находится на контроле глав поселений. В случае подтопления низководных мостов, движение по ним будет перекрыто.
В зону подтопления на территории Орловского района могут попасть 8 низководных мостов: в д. Касьяновка, д. Гать, д. Сухая Орлица, с. Звягинки, д. Быстрая, д. Альшань, п. Круглый, с. Сабурово.
Сообщение Мост в Тайном перекрыли для движения транспорта и пешеходов появились сначала на РИА 57.
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