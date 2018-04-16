Половодье уходит: в Орловской области под водой остаются два моста

В Орловской области весеннее половодье всё активнее идёт на спад, сообщает пресс-служба регионального МЧС

Уровень воды в реках региона за минувшие сутки снизился ещё на несколько сантиметров. Благодаря этому ещё два низководных моста высвободились из под воды: в Мценском районе вблизи поселка Ивановского и деревни Богатищево через реку Оку.

В настоящее время подтопленными остаются один мост в Орловском районе и один в Мценском. Ко всем населенным пунктам имеются объездные пути подъезда.

По прежнему для адресной помощи населению работает временный лодочный спасательный пост в Орловском районе недалеко у посёлка Тайное. Также в регулярном режиме беспилотники мониторят ситуацию с половодьем.

Пока остаются подтопленными 17 приусадебных участков частных домовладений на территории Заводского района Орла (переулки Скульптурный, Проходной, Лебединый, Заливной, Городской) и 32 садовых участка СНТ «Импульс» в Орловском районе.

По прогнозам синоптиков, уровень воды продолжит снижаться. За оперативной обстановкой ведётся контроль в круглосуточном режиме.