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Половодье уходит: в Орловской области под водой остаются два моста
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Половодье уходит: в Орловской области под водой остаются два моста 

РИА 57 42 минуты назад
Фото: РИА 57
В Орловской области весеннее половодье всё активнее идёт на спад, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Уровень воды в реках региона за минувшие сутки снизился ещё на несколько сантиметров. Благодаря этому ещё два низководных моста высвободились из под воды: в Мценском районе вблизи поселка Ивановского и деревни Богатищево через реку Оку.
В настоящее время подтопленными остаются один мост в Орловском районе и один в Мценском. Ко всем населенным пунктам имеются объездные пути подъезда.
По прежнему для адресной помощи населению работает временный лодочный спасательный пост в Орловском районе недалеко у посёлка Тайное. Также в регулярном режиме беспилотники мониторят ситуацию с половодьем.
Пока остаются подтопленными 17 приусадебных участков частных домовладений на территории Заводского района Орла (переулки Скульптурный, Проходной, Лебединый, Заливной, Городской) и 32 садовых участка СНТ «Импульс» в Орловском районе.
По прогнозам синоптиков, уровень воды продолжит снижаться. За оперативной обстановкой ведётся контроль в круглосуточном режиме.
Сообщение Половодье уходит: в Орловской области под водой остаются два моста появились сначала на РИА 57.
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