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В Орле подтопило 27 придомовых территорий
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В Орле подтопило 27 придомовых территорий 

АиФ 20 часов назад
Фото: АиФ
Орловские спасатели сообщили о подтоплении 27 придомовых территорий частных домов в Железнодорожном районе.
Уровень воды на участках поднялся до 15-20 сантиметров. Впрочем, в ближайшие сутки резкого подъема воды не ожидается, пик половодья уже прошел.
Пока что затопленными остаются 168 садовых участков и 15 низководных мостов.
«Жители переулков Скульптурный, Лебединый, Проходной, Заливной, Городской сталкиваются с подобной ситуацией ежегодно, поэтому точно знают, как подготовиться к весеннему половодью. Проводится авиационная разведка с применением беспилотного летательного аппарата. В связи с невысоким уровнем подтопления и прогнозируемым спадом воды необходимости в эвакуации населения нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС.
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