В Орле подтопило 27 придомовых территорий

Орловские спасатели сообщили о подтоплении 27 придомовых территорий частных домов в Железнодорожном районе.

Уровень воды на участках поднялся до 15-20 сантиметров. Впрочем, в ближайшие сутки резкого подъема воды не ожидается, пик половодья уже прошел.

Пока что затопленными остаются 168 садовых участков и 15 низководных мостов.