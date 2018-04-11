В Орловской области от воды освободились три моста

За прошедшие сутки от воды освободились три низководных моста в Новосильском районе — вблизи сел Задушное и Ямская Слобода через реку Зушу и вблизи села Голунь через реку Раковку.

Напомним, всего в регионе подтопило 12 низководных мостов: пять — в Орловском районе, три — в Мценском, два — в Ливенском, один в Залегощенском районе.

По прогнозам синоптиков, пик половодья уже прошёл и вдальнейшем уровень воды в реках области будет снижаться. На сегодняшний день уровень воды снизился в реке Ока на 130 см, в реке Зуша — на 266см, на реке Сосна — на 62 см, на реке Цон — на 43 см.