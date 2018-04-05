В Орловской области под водой оказались 11 мостов

На реках Орловской области продолжается весеннее половодье. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее колебание уровней воды в реках. На 5 апреля подтоплены одиннадцать низководных мостов в Орловском, Залегощенском, Новосильском, Ливенском и Мценском районах, сообщает ГУ МЧС по региону.

Вода выше дорожного полотна от 2 метров до 20 сантиметров. В объезд мостов приходится выезжать жителям населенных пунктов Гать, Тайное, Круглый, Быстрая, Вяжи, Голунь, Важжово, Городице, Богатищево, Орлово. Крюк, например по трассе Ливны-Сосновка-Важжово, достигает 31 километра.

Для контроля обстановки и обеспечения безопасности вблизи деревни Быстрая Орловского района организована работа спасательного поста отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы. Для контроля за прохождением половодья созданы оперативные группы. При проведении мониторинга используются беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

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