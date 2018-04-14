В Орловской области под водой остаются три моста

В реках Орловской области продолжается активный спад уровня воды, сообщает пресс-служба регионального МЧС

В настоящее время под водой остаются четыре низководных моста: один мост в Орловском районе и три моста в Мценском районе. Также под водой остаются 49 приусадебных участков: 32 в Орловском районе и 17 в Орле.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу оперативной обстановки продолжает работу. Для оказания адресной помощи населению развернуты временные спасательные посты в Орле и Орловском районе. Также работает временный пожарный пост в поселке Ивановский Мценского района.

Органы управления и силы Орловской областной территориальной подсистемы РСЧС и ГУ МЧС по Оренбургской области функционирует в режиме повышенной готовности.

Сегодня, 14 апреля, работают 10 оперативных групп по контролю за паводкоопасной обстановкой.