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В Орловской области под водой остаются три моста
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В Орловской области под водой остаются три моста 

РИА 57 54 минуты назад
Фото: РИА 57
В реках Орловской области продолжается активный спад уровня воды, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В настоящее время под водой остаются четыре низководных моста: один мост в Орловском районе и три моста в Мценском районе. Также под водой остаются 49 приусадебных участков: 32 в Орловском районе и 17 в Орле.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу оперативной обстановки продолжает работу. Для оказания адресной помощи населению развернуты временные спасательные посты в Орле и Орловском районе. Также работает временный пожарный пост в поселке Ивановский Мценского района.
Органы управления и силы Орловской областной территориальной подсистемы РСЧС и ГУ МЧС по Оренбургской области функционирует в режиме повышенной готовности.
Сегодня, 14 апреля, работают 10 оперативных групп по контролю за паводкоопасной обстановкой.
Сообщение В Орловской области под водой остаются три моста появились сначала на РИА 57.
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