В Орловской области затоплено уже 15 мостов

К 6 апреля в Орловской области из-за половодья ушли под воду уже 15 низководных мостов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В деревне Тайное мост через Оку оказался под водой на два метра. Вблизи деревни Гать мост ушел под воду на метр, а объездной пусть составляет целых 60 километров. На случай ЧП в соседней деревне Лаврово организован временный пост пожарной охраны.

Также закрыто движение по мостам у поселка Круглый, вблизи села Сабурово, деревни Быстрая, деревни Орлово, сел Вяжи, Задушное, Ямская Слобода, Голунь, Важжово, Крутое, деревень Городице и Богатищево, поселка Ивановский.

Паводковую обстановку мониторят при помощи беспилотников.