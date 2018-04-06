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В Орловской области затоплено уже 15 мостов
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В Орловской области затоплено уже 15 мостов 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
К 6 апреля в Орловской области из-за половодья ушли под воду уже 15 низководных мостов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В деревне Тайное мост через Оку оказался под водой на два метра. Вблизи деревни Гать мост ушел под воду на метр, а объездной пусть составляет целых 60 километров. На случай ЧП в соседней деревне Лаврово организован временный пост пожарной охраны.
Также закрыто движение по мостам у поселка Круглый, вблизи села Сабурово, деревни Быстрая, деревни Орлово, сел Вяжи, Задушное, Ямская Слобода, Голунь, Важжово, Крутое, деревень Городице и Богатищево, поселка Ивановский.
Паводковую обстановку мониторят при помощи беспилотников.
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