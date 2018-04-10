В реках Орловской области снижается уровень воды

По состоянию на 10 апреля в Орловской области зафиксировано снижение уровня воды в реках, сообщила пресс-служба регионального МЧС . Так, на реке Оке в Орле уровень воды снизился на 80 см, а в реке Сосне — на 141 см.

Напомним, весеннее половодье на Орловщине началось 3 апреля. В Заводском районе Орла подтопленными оказались 27 придомовых территорий. А по всех области подтопило 15 низководных мостов.

По прогнозам специалистов, пик половодья пройден, в дальнейшем уровень воды в реках области будет снижаться.