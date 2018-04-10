Ещё
В реках Орловской области снижается уровень воды
Далее:
Читайте также:
Ещё

В реках Орловской области снижается уровень воды 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
По состоянию на 10 апреля в Орловской области зафиксировано снижение уровня воды в реках, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Так, на реке Оке в Орле уровень воды снизился на 80 см, а в реке Сосне — на 141 см.
Напомним, весеннее половодье на Орловщине началось 3 апреля. В Заводском районе Орла подтопленными оказались 27 придомовых территорий. А по всех области подтопило 15 низководных мостов.
По прогнозам специалистов, пик половодья пройден, в дальнейшем уровень воды в реках области будет снижаться.
АиФ: последние новости
В Воронеже разобрали понтонный мост в районе Шилово Водитель погиб в опрокинувшейся иномарке под Воронежем В ДТП двух иномарок под Воронежем погиб один из водителей
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией80
В России стартуют продажи XC40
Названы самые надежные автомобили
Что может Renault Duster на льду
Volkswagen представил новый седан
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение