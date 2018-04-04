Ещё
В ДТП на Монтажников пострадал оренбуржец
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП на Монтажников пострадал оренбуржец 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Накануне в Оренбурге на ул. Монтажников произошло ДТП, в результате которого пострадала 39-летния женщина.
Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, 45-летний водитель автомобиля Skoda Yeti, двигаясь по улице Монтажников в сторону Гаранькина, допустила наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую вскоре госпитализировали в реанимацию одной из больниц города.
Окончательное процессуальное решение по этому делу будет принято по окончании проверки.
ProOren: последние новости
На трассе под Домбаровкой ДТП с участием «Шевроле» На трассе Казань – Оренбурга Mazda слетела в кювет Пьяного оренбуржца лишили прав за ДТП на Победе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей
Водительские права начнут продлевать автоматически
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем257
Zotye показала спорт-версию клона Volkswagen
«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение