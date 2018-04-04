В ДТП на Монтажников пострадал оренбуржец

Накануне в Оренбурге на ул. Монтажников произошло ДТП, в результате которого пострадала 39-летния женщина.

Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, 45-летний водитель автомобиля Skoda Yeti , двигаясь по улице Монтажников в сторону Гаранькина, допустила наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую вскоре госпитализировали в реанимацию одной из больниц города.

Окончательное процессуальное решение по этому делу будет принято по окончании проверки.