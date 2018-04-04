Ещё
Под Норильском водитель «Мерседеса» выехал на встречку: погибли трое
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Норильском водитель «Мерседеса» выехал на встречку: погибли трое 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В аварии под Норильском погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Очевидцы разместили фото с места происшествия в социальных сетях.
Накануне, 4 апреля, около 15 часов, на 7 км автодороги Норильск-Талнах автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 30-летний мужчина, совершал обгон и выехал на полосу встречного движения. Там он в лобовую столкнулся с автомобилем «Лифан». В результате погибли три человека: в «Лифане» 52-летний водитель и 48-летняя пассажирка и пассажир «Мерседеса» 37 лет.
Сообщается, что в месте, где произошла авария, обгон запрещен.
В отношении водителя «Мерседеса» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Виновник ДТП задержан.
Ранее мы рассказывали про аварию в норильском Талнахе, где на месте погибли два человека. Там 29-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником «Тойота». В результате мотоциклист и его пассажир скончались на месте от полученных травм. Установлено, что он был трезвым. Мотоциклист не имел водительского удостоверения и специальной экипировки, как и его пассажир.
АиФ Красноярск: последние новости
Избивший сотрудника ГИБДД красноярец добровольно сдался полиции В заповеднике «Столбы» мужчина сломал ногу В Красноярске пьяная женщина-водитель обругала полицейских
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей
Водительские права начнут продлевать автоматически
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем257
Zotye показала спорт-версию клона Volkswagen
«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение