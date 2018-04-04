Под Норильском водитель «Мерседеса» выехал на встречку: погибли трое 

В аварии под Норильском погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Очевидцы разместили фото с места происшествия в социальных сетях.
Накануне, 4 апреля, около 15 часов, на 7 км автодороги Норильск-Талнах автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 30-летний мужчина, совершал обгон и выехал на полосу встречного движения. Там он в лобовую столкнулся с автомобилем «Лифан». В результате погибли три человека: в «Лифане» 52-летний водитель и 48-летняя пассажирка и пассажир «Мерседеса» 37 лет.
Сообщается, что в месте, где произошла авария, обгон запрещен.
В отношении водителя «Мерседеса» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Виновник ДТП задержан.
Ранее мы рассказывали про аварию в норильском Талнахе, где на месте погибли два человека. Там 29-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником «Тойота». В результате мотоциклист и его пассажир скончались на месте от полученных травм. Установлено, что он был трезвым. Мотоциклист не имел водительского удостоверения и специальной экипировки, как и его пассажир.