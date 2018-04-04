Под Норильском водитель «Мерседеса» выехал на встречку: погибли трое

В аварии под Норильском погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Очевидцы разместили фото с места происшествия в социальных сетях.

Накануне, 4 апреля, около 15 часов, на 7 км автодороги Норильск-Талнах автомобиль « Мерседес », за рулем которого находился 30-летний мужчина, совершал обгон и выехал на полосу встречного движения. Там он в лобовую столкнулся с автомобилем «Лифан». В результате погибли три человека: в «Лифане» 52-летний водитель и 48-летняя пассажирка и пассажир «Мерседеса» 37 лет.

Сообщается, что в месте, где произошла авария, обгон запрещен.

В отношении водителя «Мерседеса» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Виновник ДТП задержан.