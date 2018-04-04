Очевидцы: воронежский автохам получил струю газа из баллончика в ходе конфликта с пешеходом 

Водитель пытался напасть на прохожего, который снял на телефон неправильно припаркованное авто.
В Воронеже водитель попытался напасть на пешехода, который снял на телефон его неправильную парковку, за что получил струю газа из баллончика. Об этом группе «Аварии и ДТП Воронежа» в «ВКонтакте» рассказал один из очевидцев происшествия. По словам горожанина, инцидент произошёл в понедельник, 2 апреля, на улице Комиссаржевской у дома №15А. Там на тротуаре в разрез с правилами ПДД припарковался водитель элитного внедорожника. Некий прохожий стал снимать это на телефон, что не на шутку рассердило автомобилиста. Он попытался проучить пешехода, но это вышло ему боком. — Автохам попытался напасть и ударить человека в лицо, за что получил струю газа из баллончика. После этого водитель убежал, а пешеход ушёл, в полицию они обращаться не стали, — рассказывает свидетель событий. Вчера очевидец вновь наведался на ту улицу. По его словам, он вновь увидел вчерашний внедорожник, но он уже был припаркован по правилам. А на тротуаре разместились уже машины других автохамов. Все нарушения горожанин сфотографировал и отправил в ГИБДД.