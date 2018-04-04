В Саратовской области совершено нападение на полицейского

Лейтенант полиции пострадал во время несения службы.

Нападение на 34-летнего правоохранителя произошло 3 апреля в Хвалынске Саратовской области. Недалеко от дома № 42 на ул. Пионерская патруль ДПС остановил ехавший по трассе автомобиль Daewoo Nexia

У полицейских возникло подозрение, что водитель иномарки нетрезв. Догадки патруля подтвердились: 63-летний житель Хвалынска быль пьян. Недовольный тем, что его остановили, гражданин начал ругаться, вести себя вызывающе. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД

Для установления личности полицейские попросили предоставить удостоверение личности и пройти освидетельствование. Водитель не захотел «продувать», после чего на него стали оформлять протокол.

Неожиданно рассвирепевший пенсионер накинулся на лейтенанту полиции и нанес ему телесные повреждения. Находившиеся рядом товарищи выручили коллегу и доставили дебошира в отделение.

К счастью, госпитализация пострадавшему на службе стражу порядка не понадобилась. Тем не менее по данному факту начата служебная проверка. Возбуждено уголовное дело.