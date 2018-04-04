В Башкирии ищут мужчину, который на серебристой машине преследовал четвероклассника

В Краснокамском районе родители 11-летнего школьника обратились в полицию после того, как сын, вернувшись с учебы, рассказал, что его преследовали двое мужчин на тонированной иномарке и предлагали прокатиться.

Инцидент произошел накануне, 3 апреля. Младшеклассник как раз возвращался из школы домой, шел пешком, так как пройти надо было всего несколько кварталов по главной сельской улице Новонагаево.

— Возле него остановилась машина, и один из мужчин спросил: «Мальчик, давай подвезем?». Сын отказался, пошел дальше, а они медленно поехали за ним. Он завернул на боковую улицу, где были большие сугробы. Машина проехала мимо него, а потом вернулась и проехала навстречу. Он как пришел домой, тут же все рассказал, очень испугался, — рассказал Ufa1 отец четвероклассника Ильсур Басыров.

Рассказ школьника проверили по записям видеокамер, висевших над дорогой. Они засняли несколько раз проехавшую мимо иномарку. Точно установить машину пока не получилось. Со слов мальчика, водитель был в бежевой футболке, а его пассажир — лысый. Оба были в черных очках. Номер серебристой иномарки начинался на восьмерку.

Ильсур тут же обратился к участковому и председателю сельсовета.

— К нам поступило заявление от родителей школьника с сообщением о подозрительных мужчинах. Ведем проверку, — пояснили Ufa1 в пресс-службе МВД.

В конце марта стало известно, что в Мелеузе удалось сбежать школьнице, которую злоумышленник пытался затащить в гаражи. Педофила разыскивают.