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Жители Владивостока лишатся свободы за перевозку и хранение «экстази»
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Жители Владивостока лишатся свободы за перевозку и хранение «экстази»
Primpress
1 час назад
Фото:
Primpress
Комментарии
Инспекторами дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Владивостоку на маршруте патрулирования на улице Бестужева был остановлен автомобиль
Toyota
RAV4., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ведомство.
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