Костромич объяснил пьяное вождение желанием помочь 4-месячному малышу

Условный срок получил 31-летний костромич, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Ему дали 8 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 1 год, сообщает областная прокуратура

23 февраля прошлого года мужчину подвергли административному аресту на 10 суток за нетрезвую езду. 16 января этого года сотрудники ГИБДД вновь остановили его на ночной дороге, и водитель опять оказался пьян.

На суде костромич признал вину и объяснил, почему сел за руль в таком состоянии. У его 4-месячного ребенка начались колики в животе, и он поехал в аптеку за лекарством, чтобы снять боль.

Теперь же заботливый отец долго не сможет ездить на машине, потому что прав его лишили на 3 года.