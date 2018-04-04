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Костромич объяснил пьяное вождение желанием помочь 4-месячному малышу
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Костромич объяснил пьяное вождение желанием помочь 4-месячному малышу 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Условный срок получил 31-летний костромич, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Ему дали 8 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 1 год, сообщает областная прокуратура.
23 февраля прошлого года мужчину подвергли административному аресту на 10 суток за нетрезвую езду. 16 января этого года сотрудники ГИБДД вновь остановили его на ночной дороге, и водитель опять оказался пьян.
На суде костромич признал вину и объяснил, почему сел за руль в таком состоянии. У его 4-месячного ребенка начались колики в животе, и он поехал в аптеку за лекарством, чтобы снять боль.
Теперь же заботливый отец долго не сможет ездить на машине, потому что прав его лишили на 3 года.
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