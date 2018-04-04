Ещё
Пародии на Тейлор Свифт, яркие платья и протест против всего мира: кем была устроившая стрельбу в офисе YouTube Насим Агдам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пародии на Тейлор Свифт, яркие платья и протест против всего мира: кем была устроившая стрельбу в офисе YouTube Насим Агдам 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
3 апреля новостные агентства всего мира рассказали о стрельбе в офисе видеосервиса YouTube в Калифорнии. Стрелком оказалась женщина по имени Насим Агдам.
Девушка зашла в офисное кафе YouTube и ранила трёх человек: мужчину и двоих женщин. Саму Насим полицейские нашли погибшей от огнестрельного ранения. Сейчас полиция называет преступление бытовым: утверждается, что раненый мужчина был избранником Насим. Также известно, что в браке Насим Агдам не состояла и детей у нее нет. Как сообщают СМИ, Насим персиянка, в США она приехала из Ирана в детстве. Она активно вела блоги на YouTube и в Telegram, выступая за веганство, права животных и против диктатуры во всем мире.
— гласит манифест на главной странице сайта Насим. Она также подчеркивала, что культуры, называющие себя традиционными, часто вынуждают людей идти на крайности. Вот такой коллаж с собой в главной роли она сделала не так давно:
Сейчас Instagram и YouTube-канал девушки недоступны, но в сети и на ее telegram-канале можно найти фото активистки в ярких образах и ее пародии на героев массовой культуры — например, Тейлор Свифт. Похоже, именно конфликт с модераторами YouTube стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Насим и толкнувшей ее на преступление. Активистка утверждала, что сайт удаляет ее видео и банит каналы за якобы неуместный контент, который, по ее мнению, был гораздо более приличным, чем клипы Свифт.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Кроссовер для вечеринок: тестируем тайные достоинства Nissan Murano Выбираем авто на весну: обзор сити-каров Smart от Mercedes-Benz
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч91
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей87
Смягчить закон о 0,3 промилле
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей2
Водительские права начнут продлевать автоматически
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение