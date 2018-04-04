Пародии на Тейлор Свифт, яркие платья и протест против всего мира: кем была устроившая стрельбу в офисе YouTube Насим Агдам

3 апреля новостные агентства всего мира рассказали о стрельбе в офисе видеосервиса YouTube в Калифорнии. Стрелком оказалась женщина по имени Насим Агдам.

Девушка зашла в офисное кафе YouTube и ранила трёх человек: мужчину и двоих женщин. Саму Насим полицейские нашли погибшей от огнестрельного ранения. Сейчас полиция называет преступление бытовым: утверждается, что раненый мужчина был избранником Насим. Также известно, что в браке Насим Агдам не состояла и детей у нее нет. Как сообщают СМИ, Насим персиянка, в США она приехала из Ирана в детстве. Она активно вела блоги на YouTube и в Telegram, выступая за веганство, права животных и против диктатуры во всем мире.

— гласит манифест на главной странице сайта Насим. Она также подчеркивала, что культуры, называющие себя традиционными, часто вынуждают людей идти на крайности. Вот такой коллаж с собой в главной роли она сделала не так давно:

Сейчас Instagram и YouTube-канал девушки недоступны, но в сети и на ее telegram-канале можно найти фото активистки в ярких образах и ее пародии на героев массовой культуры — например, Тейлор Свифт. Похоже, именно конфликт с модераторами YouTube стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Насим и толкнувшей ее на преступление. Активистка утверждала, что сайт удаляет ее видео и банит каналы за якобы неуместный контент, который, по ее мнению, был гораздо более приличным, чем клипы Свифт.

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Фото:Instagram