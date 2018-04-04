В США женщина устроила стрельбу в штаб-квартире You Tube: пострадали 4 человека

Калифорния. США. В США женщина устроила стрельбу в штаб-квартире You Tube. Как пишет Интерфакс , инцидент произошел во вторник вечером, 3 апреля.

По данным полиции, огонь из пистолета в офисе компании открыла некая Насим Агдам. В результате этого пострадали 4 человека. Троим из них понадобилась помощь врачей.

В больницу были доставлены две женщины и один мужчина. 36-летний сотрудник You Tube находится в критическом состоянии. В то время как у одной из его коллег врачи диагностировали серьезные ранения. Состояние третьей пострадавшей медики оценили как удовлетворительное.

На данный момент стражи порядка предполагают, что устроившая стрельбу Насим Агдам была знакома с кем-то из сотрудников компании. При этом ряд зарубежных изданий пишет, что она, предположительно, стреляла в своего бывшего молодого человека. Отмечается, что в результате происшествия сама Агдам погибла.

В свою очередь американская компания Google , которой принадлежит видеохостинг You Tube, прокомментировала произошедшее. В ее Twitter-аккаунте опубликовали письмо генерального директора Сундара Пичайи. В нем он рассказал, что компания считает стрельбу «ужасающим актом жестокости».

«Мы намерены сделать все возможное для того, чтобы помочь близким пострадавших пережить это время», — говорится в сообщении.

Google Communications on Twitter