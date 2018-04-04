Машина сбила мальчика на пешеходном переходе около школы

Днём 4 апреля на улице Кропоткина в Калининском районе Новосибирска мальчик, переходивший дорогу по пешеходному переходу, попал под автомобиль.

«В 11:40 девушка 1997 года рождения на автомобиле Toyota Hilux Surf следовала по улице Кропоткина со стороны улицы Ипподромская в сторону улицы Ружейной», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды по Новосибирску Владислав Савченков.

Авария случилась возле дома Ипподромская, 44 — недалеко отсюда находится школа «Умка».

« [Водитель] совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулироваемого пешеходного перехода», — уточнил инспектор..

9-летнего мальчика увезли в больницу — информации о его травмах пока нет.