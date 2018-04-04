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Наказали за неправильную парковку: на Западном облили краской три иномарки
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Наказали за неправильную парковку: на Западном облили краской три иномарки 

161.ru 59 минут назад
Фото: 161.ru
Недобром утро 3 апреля выдалось для трех водителей, которые припарковали свои автомобили возле торгового центра «Талер», расположенного на улице Зорге в Западном районе Ростова. Ночью Volkswagen, Ford и Mazda облили краской.
Судя по всему, хулиган заранее решил, что испортит несколько машин. Он использовал два оттенка краски: светлую для машин черного цвета и темную — для белой иномарки.
— Скорее всего, таким образом решили наказать автохамов за неправильную парковку, — предположили местные жители.
В прошлом году тоже на Западном иномарку залили кислотой. Из-за этого с автомобиля частично слезла краска.
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