«Я паркуюсь, как…»: 5 автохамов, попавших в объектив тюменцев

Ежедневно эвакуаторы увозят с улиц Тюмени десятки машин. Основная масса нарушений фиксируется в центре города. Число водителей, которые приезжают на работу и на целый день оставляют свой транспорт, здесь давно в разы превышает количество мест. В итоге тюменские водители нередко заезжают на газоны и тротуары, а иногда бросают свои машины прямо на «зебрах». Яркие примеры грубых нарушений правил парковки — в небольшой подборке фотографий от читателей 72.ru.

Парковка на зебре

Первое место в нашем рейтинге нарушителей по праву отдаем водителю белой иномарки, припаркованной возле дома № 37 по улице Орловской в Тюмени. Она стоит прямо на зебре под знаком пешеходного перехода.

— Такую картину возле гимназии № 1 можно наблюдать каждый день, — пишет читатель, приславший в редакцию снимок.

Бросил машину на тротуаре

Водитель иномарки сначала проехал по тротуара, а затем припарковался на нем Водитель Mercedes сначала проехал по тротуару, а потом припарковался на нем. Это нарушение ПДД тюменец сфотографировал в минувшее воскресенье, 1 апреля. Иномарку автомобилист оставил на тротуаре возле дома №2 9 по улице 50 лет Октября.

Заехал на тротуар и перегородил путь к остановке

Mercedes преградил путь пешеходам на улице Малыгина

Mercedes с номерами Омской области, припаркованный на тротуаре возле остановки общественного транспорта по улице Малыгина, пешеходы сфотографировали в середине марта.

— Я, конечно, понимаю, что в городе не хватает парковок, но это не даёт вам право ставить свой Mercedes на весь тротуар, — возмущается тюменка.

Внедорожник заехал на газон

Range Rover закатал в снег молодые пихты

Еще один гость Тюмени «засветился» в микрорайоне «Видный». Водитель Range Rover с номерами Челябинской области заехал на засыпанный снегом газон.

— Припарковал свой внедорожник на месте, где были высажены пихты, выкосив их под корень, — недоумевает 72.ru тюменец, запечатлевший нарушение ПДД.

Водитель маршрутки встал на месте для инвалидов

Водитель общественного транспорта оставил без места инвалида, приехавшего в магазин за покупками

Нередко нарушают автомобилисты правила дорожного движения и на парковках. В минувшее воскресенье, 1 апреля, водитель общественного транспорта занял у ТРЦ «Сити Молл» место, отведенные для парковки машин инвалидов.

— Водитель 45-й маршрутки встал на парковке тюменского торгового центра место для инвалидов. Он заехал на него прямо перед машиной инвалида, — пожаловался тюменец.

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