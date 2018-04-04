Грузовой поезд сбил под Саратовом 18-летнего парня

Под Саратовом вчера случилась трагедия на рельсах. В 21:53 на перегоне станций «Примыкание — Багаевка» грузовой поезд сбил молодого человека. 18-летний юноше был травмирован на железной дорге. Как сообщили АиФ-Саратов в Приволжским ЛУ МВД России на транспорте, сейчас проводится проверка.

Пресс-служба ведомства отметила, что машинист применил экстренное торможение, но ЧП избежать не удалось. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.