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Грузовой поезд сбил под Саратовом 18-летнего парня
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Грузовой поезд сбил под Саратовом 18-летнего парня 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
Под Саратовом вчера случилась трагедия на рельсах. В 21:53 на перегоне станций «Примыкание — Багаевка» грузовой поезд сбил молодого человека. 18-летний юноше был травмирован на железной дорге. Как сообщили АиФ-Саратов в Приволжским ЛУ МВД России на транспорте, сейчас проводится проверка.
Пресс-служба ведомства отметила, что машинист применил экстренное торможение, но ЧП избежать не удалось. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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