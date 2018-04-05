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В Омске светофор на перекрёстке ул. Фрунзе и Герцена заработал по-новому
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В Омске светофор на перекрёстке ул. Фрунзе и Герцена заработал по-новому 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске светофор на перекрёстке ул. Фрунзе и Герцена заработал по-новому. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Специалисты скорректировали режим работы светофора на перекрёстке ул. Фрунзе и Герцена. Теперь зелёный горит дольше для автомобилистов, едущих по Фрунзе в сторону центра города. При этом специалисты уверяют, что данное изменение никак не повлияет на транспорт, который едет по ул. Герцена.
Отметим, что ранее бала скорректирована работа светофора на перекрёстке ул. Фрунзе и Орджоникидзе, разрешающий сигнал горит дольше для автомобилистов, которые едут по метромосту. Согласно оценкам специалистов, данные меры позволили сократить время проезда участка ул. Фрунзе от Орджоникидзе до Герцена с шести до двух минут.
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