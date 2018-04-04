Ещё
Женщина-водитель попала в реанимацию после столкновения с троллейбусом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина-водитель попала в реанимацию после столкновения с троллейбусом 

Калуга 24 39 минут назад
Фото: Калуга 24
Около семи часов утра 4 апреля на улице Гурьянова в Калуге столкнулись Renault Megane и троллейбус, обслуживающий маршрут №10. Фото группы «Дорожный патруль Калуга» «ВКонтакте» Как сообщили «Калуге 24» в УГИБДД по Калужской области, 36-летняя женщина-водитель легковушки не справилась с управленим и машину вынесло на встречную полосу. Автомобилистка с травами разной степени тяжести была доставлена в реанимационное отделнение одной из калужских больниц. По предварительным данным, пассажиры лекгковушки и троллейбуса не пострадали.
Калуга 24: последние новости
Пенсионерка выпала на ходу из машины Автобус насмерть сбил пешехода Три человека получили травмы в ДТП на дамбе Яченки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей80
Водительские права начнут продлевать автоматически
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем257
Zotye показала спорт-версию клона Volkswagen
«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»72
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение