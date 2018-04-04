Женщина-водитель попала в реанимацию после столкновения с троллейбусом 

Около семи часов утра 4 апреля на улице Гурьянова в Калуге столкнулись Renault Megane и троллейбус, обслуживающий маршрут №10. Фото группы «Дорожный патруль Калуга» «ВКонтакте» Как сообщили «Калуге 24» в УГИБДД по Калужской области, 36-летняя женщина-водитель легковушки не справилась с управленим и машину вынесло на встречную полосу. Автомобилистка с травами разной степени тяжести была доставлена в реанимационное отделнение одной из калужских больниц. По предварительным данным, пассажиры лекгковушки и троллейбуса не пострадали.