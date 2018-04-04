На трассе М-2 «Крым» при столкновении сгорели «Форд» и Газель

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 апреля, на автодороге в Мценском районе Орловской области.

По предварительным данным, на 317 километре трассы М-2 «Крым» водитель «Форды Фокус», во время обгона не убедился в безопасности манёвра и протаранил автомобиль Газель, поворачивающий налево.

При столкновении автомобили загорелись. В настоящее время возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. В результате ДТП пострадала 42-летняя пассажирка «Форда Фокус». По факту аварии поводится проверка.