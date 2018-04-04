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На трассе М-2 «Крым» при столкновении сгорели «Форд» и Газель
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На трассе М-2 «Крым» при столкновении сгорели «Форд» и Газель 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 апреля, на автодороге в Мценском районе Орловской области.
По предварительным данным, на 317 километре трассы М-2 «Крым» водитель «Форды Фокус», во время обгона не убедился в безопасности манёвра и протаранил автомобиль Газель, поворачивающий налево.
При столкновении автомобили загорелись. В настоящее время возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. В результате ДТП пострадала 42-летняя пассажирка «Форда Фокус». По факту аварии поводится проверка.
Сообщение На трассе М-2 «Крым» при столкновении сгорели «Форд» и Газель появились сначала на РИА 57.
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