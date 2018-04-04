Вертолет санавиации прилетел за пострадавшим в аварии на КАД

Авария двух фургонов произошла около съезда на Красное Село на участке КАД. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП СПб»

Из-за ДТП участок КАД застыл в двухкилометровой пробке. За пострадавшими прилетел вертолет.