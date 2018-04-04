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В Хвалынске возбудили дело по факту покушения на убийство госавтоинспектора
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В Хвалынске возбудили дело по факту покушения на убийство госавтоинспектора 

АиФ 12 минут назад
Фото: АиФ
В Хвалынске расследуется случай покушения на убийство инспектора ДПС. Под статью попал 63-летний местный житель, который пытался убить дорожного полицейского.
Как сообщили АиФ-Саратов в региональном ГУ МВД, вечером 3 апреля два правоохранителя остановили пьяного водителя на «Дэу Нексия» и вызвали эвакуатор. Все произошло у дома № 42 по улице Пионерской. Автомобилист отказался от медицинского освидетельствования и вел себя агрессивно.
Когда машину грузили на платформу, пенсионер ударил инспектора в спину ножом в область шеи. Второй инспектор сбил нападающего с ног. Потерпевшего рвоохранителя отвезли в больницу с ранением головы. Ему назначили амбулаторное лечение.
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