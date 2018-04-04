В Хвалынске возбудили дело по факту покушения на убийство госавтоинспектора

В Хвалынске расследуется случай покушения на убийство инспектора ДПС . Под статью попал 63-летний местный житель, который пытался убить дорожного полицейского.

Как сообщили АиФ-Саратов в региональном ГУ МВД, вечером 3 апреля два правоохранителя остановили пьяного водителя на «Дэу Нексия» и вызвали эвакуатор. Все произошло у дома № 42 по улице Пионерской. Автомобилист отказался от медицинского освидетельствования и вел себя агрессивно.

Когда машину грузили на платформу, пенсионер ударил инспектора в спину ножом в область шеи. Второй инспектор сбил нападающего с ног. Потерпевшего рвоохранителя отвезли в больницу с ранением головы. Ему назначили амбулаторное лечение.