В Перми водитель ВАЗа погиб при столкновении с припаркованным грузовиком

Утром 4 апреля в Кировском районе Перми на улице Якутской произошло ДТП с пострадавшими. Кадры с места происшествия опубликовал в соцсетях очевидец, подписав: «Водитель четырнадцатой» модели, видимо не учёл, что идёт ремонт освещения и левая полоса занята. Случилось только что (около 11 часов утра) на выезде из города на улице Якутской».

На кадрах спасатели извлекают из покорёженного авто водителя легковушки. На месте работают сотрудники ГИБДД

Сервис Яндекс. Пробки показывает, что в настоящее время рядом с местом аварии скопилась пробка. Скорость движения не превышает 3 километров в час.