Ещё
В Перми водитель ВАЗа погиб при столкновении с припаркованным грузовиком
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Перми водитель ВАЗа погиб при столкновении с припаркованным грузовиком 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Утром 4 апреля в Кировском районе Перми на улице Якутской произошло ДТП с пострадавшими. Кадры с места происшествия опубликовал в соцсетях очевидец, подписав: «Водитель четырнадцатой» модели, видимо не учёл, что идёт ремонт освещения и левая полоса занята. Случилось только что (около 11 часов утра) на выезде из города на улице Якутской».
На кадрах спасатели извлекают из покорёженного авто водителя легковушки. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Сервис Яндекс. Пробки показывает, что в настоящее время рядом с местом аварии скопилась пробка. Скорость движения не превышает 3 километров в час.
«Около 11 часов утра на улице Якутской водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил наезд на припаркованный автомобиль «Валдай», — прокомментировали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе краевого Управления ГИБДД. — В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался, его пассажир получил травмы и был госпитализирован. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства происшедшего».
АиФ Пермь: последние новости
В Перми ищут очевидцев ДТП, в котором автомобиль такси сбил пенсионерку Как часто должны мыть автобусы? В Прикамье пьяный водитель на насмерть сбил пешехода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смягчить закон о 0,3 промилле
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей80
Водительские права начнут продлевать автоматически
Новые автомобили дорожают1
«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»72
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
00:40
В центре Москвы гаишника прокатили снаружи авто
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение