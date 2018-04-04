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Завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге увеличил производство в I квартале более чем на 10%
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Завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге увеличил производство в I квартале более чем на 10% 

Rambler News Service 59 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпустило в первом квартале 2018 года 59,6 тыс. легковых автомобилей Kia и Hyundai, что более чем на 10% превышает аналогичный показатель 2017 года, сообщила компания.
«Предприятие стабильно работает пять дней в неделю в три производственные смены, используя все производственные мощности, и планирует выпустить в 2018 году более 235 тыс. автомобилей», — говорится в сообщении.
Экспортные поставки завода в январе-марте 2018 года достигли 2,4 тыс. автомобилей на рынки Белоруссии, Казахстана и Украины.
Завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге в 2017 выпустил 233,5 тыс. автомобилей Hyundai и Kia, что на 13% выше показателя 2016 года. Предприятие в 2018 году планирует выпустить более 235 тыс. автомобилей, что может стать рекордным показателем за всю историю работы предприятия. Общие инвестиции в проект российского завода превысили $1 млрд
Завод за 7,5 лет работы выпустил более 1,5 млн автомобилей. Предприятие собирает автомобили Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X-Line. В настоящее время компания, как сообщалось ранее, планирует строительство завода по производству двигателей.
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