Суд вынес приговор мужчине, автомобиль которого врезался в стелу «Курган»

Курганский городской суд вынес приговор местному жителю. Во-первых, мужчина обвинялся в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, притом что ранее он уже привлекался к административному наказанию за аналогичный проступок. Во-вторых, нетрезвое вождение закончилось смертью одного человека и травмами другого.

— Октябрьской ночью 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным водительских прав, сел за руль « Мерседеса ». Обвиняемый поехал по улице Омской, причем скорость движения была около 130 км/ч. При выезде с этой улицы на автодорогу «Иртыш» в месте, где организовано круговое движение, водитель продолжил движение в прямолинейном направлении и врезался в информационную стелу «Курган», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры

В результате ДТП один из пассажиров автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, второму — нанесен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил курганцу наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.